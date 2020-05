Covid-19 : Le Maire met en garde contre une "zone de risque" de faillites

AFP Video • 06/05/2020 à 17:10

"Si on ne fait pas attention, on aura une multiplication de faillites": Bruno Le Maire met en garde contre une "zone de risque (...) entre maintenant et la fin de l'année 2020". Le ministre de l'Économie s'exprime lors d'une visite de librairie à Montreuil, qui se prépare à rouvrir après le confinement lié à l'épidémie du Covid-19.