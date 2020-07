Covid-19: Le futur vaccin doit être "accessible à tous", déclare António Guterres

AFP Video • 11/07/2020 à 13:22

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, souligne la nécessité de construire des sociétés et des économies plus égalitaires pour mieux lutter contre les épidémies du sida et du coronavirus dans le monde, alors que se termine la conférence virtuelle de la Société internationale du sida sur le Covid-19. Il insiste sur le fait que "tout futur vaccin contre le coronavirus doit être accessible à tous".