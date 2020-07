Covid-19: la Suède et sa stratégie solitaire au sommet des nouveaux cas en Europe

AFP Video • 17/07/2020 à 15:29

La Suède paye-t-elle son approche plus souple que d'autres dans l'épidémie de coronavirus ? Elle est en effet confrontée depuis quelques semaines à l'un des taux de nouveaux cas les plus élévés des paye européens. Mais ses autorités ont une explication, insistent sur le fait que la propagation semble ralentir, et continuent donc de défendre leur politique.