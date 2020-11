Covid-19: la France passe la barre des deux millions de cas

AFP Video • 18/11/2020 à 01:39

En 24 heures, 437 nouveaux décès ont été enregistrés à l'hôpital pour un bilan total d'au moins 46.273 morts depuis le début de l'épidémie en France, indique le directeur général de la Santé. Jérôme Salomon souligne que la "pression hospitalière reste très forte" avec "un nombre inégalé de 33.500 patients Covid hospitalisés" lundi. Et il alerte aussi sur la hausse du nombre de Français en état dépressif qui a "doublé entre fin septembre et début novembre". (COMPLETE VIDI8VD7DK_FR et VIDI8VD7QL_FR)