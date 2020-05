Covid-19 : la Chine sur la sellette

France 24 • 25/05/2020 à 10:07

En Chine, alors que la ville de Wuhan, premier foyer de l'épidémie, a ouvert ses portes, les autorités sanitaires s'inquiètent d'un possible retour du virus sur leur territoire. Depuis le début de la pandémie, les zones d'ombres sont nombreuses dans la gestion de la crise sanitaire par Pékin et les critiques contre la Chine commencent à fuser de toutes parts. La pandémie exacerbe, par ailleurs, les tensions entre la Chine et les Etats-Unis, au point que le président Donald Trump menace de rompre les relations bilatérales avec l'Empire du milieu. La Chine devra-t-elle rendre des comptes ?