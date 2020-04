Covid-19 en Tunisie : Le confinement, une épreuve difficile pour les plus précaires

Le confinement est une épreuve difficile pour les plus précaires. En Tunisie ils sont plus d'un million à vivre sous le seuil de pauvreté, alors il faut s'adapter au jour le jour, sans salaire, sans chômage. Un reportage de Lilia Blaise et Hamdi Tlili.