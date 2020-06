Covid-19: en banlieue de Lisbonne, le dépit des habitants reconfinés

AFP Video • 30/06/2020 à 20:40

Alors que des foyers de contagion au coronavirus progressent dans la région de Lisbonne, le gouvernement portugais a décidé de confiner à nouveau certains quartiers périphériques à partir du 1er juillet. Dans le centre-ville de Loures, limitrophe de la capitale, la mairie organise des campagnes de prévention et d'information en distribuant des tracts et masques aux passants. Dans ce même district se trouve le quartier précaire de Quinta do Mocho, où les habitants, déjà particulièrement touchés par des conditions de vie difficiles, se disent désabusés et abandonnés par les autorités face à la lutte contre le virus.