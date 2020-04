COVID-19: Des ouvriers immigrés du Dakota envoyés à l'abattoir

AFP Video • 22/04/2020 à 22:57

Comme plus de 700 de ses collègues, la plupart immigrés, Andom Yosef a attrapé le coronavirus dans l'usine de viande du Dakota du Sud où il travaille, et s'est depuis mis en quarantaine avec sa compagne et ses deux enfants. Abebe Lamesgin est également confiné chez lui après que son épouse a contracté le virus dans l'usine, forte de quelque 3.700 employés, qui est devenue le plus gros foyer de contagion des Etats-Unis sur un site unique.