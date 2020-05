Covid-19: dépistage gratuit à Clichy-sous-Bois

AFP Video • 23/05/2020 à 14:26

"L'objectif, c'est d'aller au plus proche des populations": un centre de dépistage mobile a été mis en place vendredi à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) pour permettre aux habitants de se faire tester gratuitement et sans rendez-vous. En une journée, environ 150 tests ont été réalisés. L'AP-HP (Assistance publique des hôpitaux de Paris) est mandatée par les autorités de santé pour faire des tests de dépistage du Covid-19 gratuits et faciles d'accès, notamment auprès de personnes qui ont un moins bon accès au système de soins.