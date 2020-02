Covid-19 : comment faire face ?

France 24 • 27/02/2020 à 20:24

Le nouveau coronavirus est désormais présent dans 44 pays avec plus de 80 000 personnes infectées. Selon l'OMS, le monde est "à un tournant décisif" à l'heure où le virus se propage plus vite hors de Chine. Les États s'organisent et multiplient les mesures de précautions, pas toujours de manière coordonnée. Sommes-nous bien préparés à la vague du coronavirus Covid-19 que certains décrivent déjà comme un tsunami ?