Covid-19: centre de tests en Inde, qui franchit la barre des six millions de cas

AFP Video • 28/09/2020 à 08:16

IMAGESUn centre de dépistage au Covid-19 à New Delhi reçoit des patients venus se faire tester alors que l'Inde a franchit lundi la barre des six millions de cas de coronavirus officiellement répertoriés. Avec 6,1 millions de cas, l'Inde pourrait dans les prochaines semaines dépasser les Etats-Unis (7,2 millions) pour devenir le pays au monde comptant le plus de cas officiellement recensés. Le bilan officiel de l'épidémie en Inde est proche des 100.000 morts.