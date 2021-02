AFP Video • 11/02/2021 à 17:09

"C'est un public qui est plus fragile et qui est parfois plus réticent au test naso-pharyngé": Jean Castex confirme le déploiement des tests salivaires de détection du Covid-19 "dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées", lors d'une visite dans un établissement du 13ème arrondissement de Paris expérimentant ce type de tests.