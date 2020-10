AFP Video • 09/10/2020 à 18:39

Après l'annonce de la fermeture des bars à Lyon, Lille, Grenoble et Saint-Etienne, les riverains se divisent autour des nouvelles mesures sanitaires. Inutiles pour certains, nécéssaires pour d'autres, à Lyon et à Lille, commerçants et passants n'hésitent pas à pointer du doigt l'attitude des consommateurs.