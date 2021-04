AFP Video • 15/04/2021 à 08:12

"On a encore une activité très soutenue" : pour le Samu de Pontoise (Val-d'Oise), la fin de la troisième vague semble encore loin. Les patients sont relativement plus jeunes, et les équipes doivent souvent transporter les patients vers des hôpitaux ailleurs en Ile-de-France à cause de la saturation des lits.