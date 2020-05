Covid-19 aux États-Unis : pour Donald Trump, l'économie avant tout

France 24 • 13/05/2020 à 18:11

Les États-Unis sont le pays le plus touché par le Covid-19 dans le monde. Déjà plus de 80 000 personnes en sont décédées, tandis que près d'un million et demi de cas ont été recensés. Malgré ce bilan et des cas de coronavirus détectés au sein même de la Maison Blanche, les autorités et Donald Trump en particulier, minimisent la gravité de la crise sanitaire et continuent de plaider pour un redémarrage rapide de l'économie américaine. Le président américain, soucieux de rassurer les milieux d'affaires, s'affiche même sans masque en public, contrairement aux recommandations de l'OMS.