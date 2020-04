Covid-19 : Au Mali, les hôpitaux en difficulté pour prendre en charge les patients

France 24 • 01/04/2020 à 11:27

Au Mali, la situation sanitaire inquiète de plus en plus. Mercredi 1er avril, le pays compte 28 cas avérés de personnes infectées au Covid-19 et 3 décès, et l'inquiétude est grande sur la capacité des hôpitaux à prendre en charge tous les patients si ces chiffres venaient à augmenter.