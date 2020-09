Covid-19: "alerte maximale" à Aix-Marseille et en Guadeloupe, bars et restaurants fermés (Véran)

AFP Video • 23/09/2020 à 20:58

SONORELa métropole d'Aix-Marseille et la Guadeloupe sont placées en "zone d'alerte maximale" à cause de la circulation préoccupante du coronavirus, et les bars et restaurants vont y être fermés, annonce le ministre de la Santé, Olivier Véran, lors d'un point de situation hebdomadaire.