AFP Video • 21/09/2020 à 15:52

Après Bordeaux, Marseille ou Nice, la jauge maximale des rassemblements pour les grands événements est abaissée à Lyon et dans le Rhône à partir de mardi de 5.000 à 1.000 personnes, a annoncé lundi 21 septembre, le préfet du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Pascal Mailhos, et ce afin de freiner la propagation de l'épidémie de Covid-19. Une mesure qui entraîne notamment l'annulation de la Foire de Lyon.