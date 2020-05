Covid-19 : à Hong Kong, les pingouins de l'Ocean Park restent au frais

AFP Video • 05/05/2020 à 16:35

Les pingouins de l'Ocean Park de Hong Kong restent au frais et sont nourris pendant la pandémie de coronavirus. Les gardiens veillent à ce qu'ils restent en bonne santé et divertis, sans la conduite habituelle des visiteurs du parc. Ocean Park has been closed for more than two months, as Hong Kong introduced measures to combat the coronavirus. The city has not recorded any local infections in two weeks.