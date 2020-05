Covid-19: à Conakry, MSF rouvre un centre médical mis en place pendant l'épidémie d'Ebola

AFP Video • 22/05/2020 à 20:54

Médecins sans frontières a rouvert fin avril, dans la banlieue de Conakry, la capitale guinéenne, un centre médical d'une capacité de 75 lits. L'ONG l'avait mis sur pied en 2015, au plus fort de l'épidémie d'Ebola qui a frappé l'Afrique de l'Ouest jusqu'en 2016. Le Centre de Traitement des Épidémies de Nongo répond à la saturation des structures sanitaires publiques. Une centaine de médecins y suivent des patients aux symptômes légers et graves dans cet espace rénové et adapté pour lutter contre le Covid-19.