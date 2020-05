Course contre la montre dans les écoles pour la reprise

AFP Video • 08/05/2020 à 16:42

"Le but c'est de mettre en place les gestes sanitaires, tout en favorisant une ambiance qui ne soit pas anxiogène": dans les écoles maternelles et primaires, c'est la course contre la montre pour installer le protocole sanitaire pour la rentrée du 12 mai. Partout le mobilier est désinfecté, les jouets nettoyés au lave vaisselle, et des parcours obligatoires sont marqués au sol.