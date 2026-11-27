L'Union européenne est en train de faire une "erreur stratégique", avec les coupes proposées dans son futur budget, met en garde le président français Emmanuel Macron, lors d'un sommet à Bruxelles.
Coupes budgétaires : l'Europe est en train de faire une "erreur stratégique", prévient Macron
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