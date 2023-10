information fournie par France 24 • 22/10/2023 à 00:53

Il aura fallu 78 minutes à l'Afrique du Sud pour enfin mener en demi-finale, samedi 21 octobre, contre l'Angleterre. Une avance d'un petit point (16-15) qu'ils ont su préserver pour se qualifier en finale et pouvoir briguer un quatrième titre mondial. Dans l'autre demi-finale, disputée vendredi, les Argentins n'ont pas pesé bien lourd face au All Blacks qui ont gagné 44 à 6. Benoît Perrochais analyse ces résultats avec le consultant Bakary Meïté et le chroniqueur rugby Olivier Bras.