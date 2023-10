Coupe du monde de rugby : l'exploit du Portugal, les quarts de finale connus

information fournie par France 24 • 09/10/2023 à 00:31

Le dernier match de poule de cette édition 2023 a vu le Portugal signer un exploit majuscule, dimanche 8 octobre, contre les Fidji. Il a obtenu sa première victoire en Coupe du monde (24-23). Les Fidjiens se qualifient tout de même pour les quarts de finale et affronteront l'Angleterre. Benoît Perrochais analyse les quarts de finale avec le consultant Bakary Meïté, le chroniqueur rugby Olivier Bras et Yvon Rousset, ex-joueur du Racing club de France et auteur du livre "Bicentenaire Rugby".