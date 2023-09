Coupe du monde de rugby : l'exploit des Fidji contre l'Australie et la ballade irlandaise

information fournie par France 24 • 18/09/2023 à 00:04

Les Fidji n'avaient plus battu les Wallabies depuis près de 70 ans : ils se sont imposés dimanche face à de pâles Australiens, relançant ainsi la course à la qualification dans la poule C. Les Anglais ont signé leur deuxième succès de rang, comme les Gallois. Les Irlandais ont étrillé les Tongiens et Johnny Sexton s'est emparé d'un précieux record. Les Bleus s'apprêtent, eux, à affronter la Namibie. Cédric Ferreira en parle avec le consultant Bakary Meité et le chroniqueur rugby Olivier Bras.