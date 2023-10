information fournie par France 24 • 29/10/2023 à 01:11

"On n'avait pas d'autre choix que de gagner. Les gens qui ne sont pas sud-africains ne peuvent pas comprendre ce que ça signifie pour notre pays: ce n'est pas qu'un match". Les mots du capitaine Siya Kolisi, après la victoire des Springboks contre les All Blacks en finale, traduisent l'importance de ce quatrième titre pour l'Afrique du Sud. Benoît Perrochais en parle avec le consultant Bakary Meïté et le chroniqueur Olivier Bras. Avec en prime les tops et les flops de cette Coupe du monde.