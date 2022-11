Coupe du monde 2022 : La folie Messi en Argentine

information fournie par France 24 • 21/11/2022 à 23:49

C’est bientôt le grand jour pour les 45 millions d’Argentins. Ce mardi 22 novembre, la sélection argentine fait son entrée dans la Coupe du monde face à l’Arabie Saoudite. Cette édition est toute spéciale pour le pays car elle marquera les adieux de Lionel Messi à sa sélection. À 35 ans, l’attaquant du PSG et septuple Ballon d’or l’a lui-même reconnu: cette coupe sera « sûrement » sa dernière. Considéré comme beaucoup comme le meilleur joueur de football de l’histoire, adulé dans son pays natal, Lionel Messi n’a pourtant toujours pas remporté la plus grande des compétitions. C’est donc tout un peuple qui retient son souffle et l’espère : ce Mondial sera le leur.

Un reportage d’Eléonore Vanel