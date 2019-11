Coté/non coté : la bourse ou la vie ?

France 24 • 11/11/2019 à 10:43

Quel est le point commun entre Chanel, Ikea, Bosch ou Ferrero ? Ces marques sont connues dans le monde entier mais elles ne sont pas cotées en bourse. Car une entreprise peut être multinationale, employer des milliers de personnes et échapper aux marchés financiers. Coté ou non coté ? Telle est la question ! Pourquoi entrer en bourse, et quelles sont les conséquences de cette décision ? Explications.