information fournie par France 24 • 05/09/2024 à 16:11

Plusieurs activistes de la cause LGBTQIA+ en Côte d'Ivoire s'inquiètent d'une vague d'"agressions homophobes" verbales et physiques alimentée par les réseaux sociaux, qui vise depuis un mois les personnes homosexuelles et transgenres. Les précisions de Julia Guggenheim, correspondante de France 24 à Abidjan.