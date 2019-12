Côte d'Ivoire: Macron inaugure un projet sportif associatif

AFP Video • 21/12/2019 à 13:37

En Côte d'Ivoire, dans le quartier populaire de Koumassi à Abidjan, le président français Emmanuel Macron inaugure samedi 21 décembre une "agora" sportive en compagnie de l'ex-footballeur Didier Drogba, idole de Marseille et de Chelsea, et de la championne olympique de judo Priscilla Gneto, née en Côte d'Ivoire. Cette "agora", qui offrira des équipements sportifs sur plus de trois hectares, doit servir de modèle à l'implantation de 80 autres centres dans le pays.