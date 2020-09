France 24 • 14/09/2020 à 23:46

A la une ce lundi, le Conseil constitutionnel a validé la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat controversé et a sans surprise rejeté celles de l'ex-président Laurent Gbagbo et de l'ex-chef rebelle et Premier ministre Guillaume Soro à la présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire.