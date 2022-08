information fournie par AFP Video • 19/08/2022 à 12:42

La Corse a été frappée tôt jeudi par de violents et soudains orages qui ont fait cinq morts. Les vacanciers ont été évacués des campings de Calvi et escortés par la Légion étrangère vers les écoles et complexes sportifs de la ville pour être mis à l'abri.