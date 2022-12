information fournie par AFP Video • 05/12/2022 à 17:28

Les parties civiles se disent "soulagées", la défense annonce que l'animateur fera "vraisemblablement appel": Jean-Marc Morandini a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à un an de prison assorti d'une période de sursis probatoire de deux ans pour "corruption de mineurs" sur trois adolescents entre 2009 et 2016, lors d'échanges électroniques et d'un casting à son domicile.