Coronavirus: VUES AERIENNES d'Étretat et de Deauville, désertes

AFP Video • 21/04/2020 à 18:44

En Normandie, les célèbres stations balnéaires sans aucun touriste: Étretat, connue pour ses falaises, et Deauville, avec son immense plage, ses planches et son casino, sont désertes à cause du confinement dû au Covid-19. Un drone vole même sous le toit d'un marché couvert, lui aussi déserté...