Coronavirus : vers une contamination de l'économie mondiale ?

France 24 • 07/02/2020 à 16:39

L'épidémie de coronavirus continue de se propager et de peser sur l'activité économique en Chine. Vols annulés, boutiques fermées, usines à l'arrêt... La croissance chinoise devrait être revue à la baisse, au premier trimestre 2020. Et l'onde de choc pourrait bien s'étendre à l'économie mondiale dans son ensemble. Peut-on déjà estimer les conséquences économiques de cette épidémie, en Chine et dans le monde ?