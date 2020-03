Coronavirus: un zoo italien s'inquiète pour ses animaux suite à sa fermeture

AFP Video • 19/03/2020 à 23:00

Le parc safari de Pombia Novara est l'une des nombreuses entreprises italiennes qui s'inquiètent pour sa survie après avoir fermé ses portes en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Après que le propriétaire du parc a lancé un appel, des personnes et des entreprises ont fait don de nourriture pour animaux et d'autres fournitures au parc et les familles ont acheté des billets pour pouvoir visiter les 600 animaux lorsque le parc rouvrira. Pour l'instant, les propriétaires du parc affirment que l'entreprise a ce dont elle a besoin mais qu'elle ne pourrait pas survivre à plusieurs mois de fermeture.