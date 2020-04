Coronavirus - Traçage : Philippe reporte le débat et annonce un vote

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé mardi 27 avril le report du débat sur le projet sensible du traçage des données mobiles #StopCovid et "un débat et un vote spécifiques" lorsque l'application "fonctionnera et avant sa mise en oeuvre".