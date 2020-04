Coronavirus: répétitions confinées pour les artistes de l'opéra de Leipzig

AFP Video • 05/04/2020 à 19:56

Confinés eux aussi en raison de la pandémie de coronavirus, les artistes de l'opéra de Leipzig, en Allemagne, répètent à leurs domiciles en attendant de pouvoir retourner au travail. Ils doivent parfois faire avec les moyens du bord: le danseur de ballet britannique Luke Francis se sert de son four comme rampe lorsqu'il s'entraîne dans sa cuisine. Et les chanteurs d'opéra Randall Jakobsch et Lili Wünscher sont parfois accompagnés dans leurs vocalises par leur chien Ludwig.