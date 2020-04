Coronavirus: réouverture des cafés et restaurants à Gaza pendant le mois du ramadan

AFP Video • 28/04/2020 à 15:00

Des Palestiniens rompent le jeûne pendant le mois sacré du ramadan dans les restaurants récemment rouverts de la ville de Gaza, après plus d'un mois de fermeture en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Les restaurants et cafés de Gaza devront s'assurer des mesures de distanciation sociale et ne seront ouverts que le soir, après la rupture quotidienne du jeûne.