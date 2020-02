Coronavirus : réactions devant l'hôpital de Creil où a séjourné le 1er français mort de la maladie

AFP Video • 27/02/2020 à 22:32

"C'est pas plus dangereux que la grippe pour moi, la grippe c'est aussi répandu et on en parle moins", assure Jean-Pierre qui se rend en consultation à l'hôpital de Creil dans l'Oise, où 200 agents hospitaliers sont confinés chez eux par mesure de précaution, après le séjour de deux patients contaminés.