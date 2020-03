Coronavirus : quelles conséquences économiques au Moyen-Orient ?

France 24 • 26/03/2020 à 11:12

La propagation du Covid-19 engendre un choc sanitaire et économique majeur pour les pays du Moyen-Orient et du Maghreb, confrontés à la baisse des revenus du pétrole et du tourisme. Dans de nombreux pays de la région, les systèmes de santé, déjà fragiles, ne sont pas préparés à faire face à l'afflux de malades. Les explications de Line Rifaï, et de son invité, Jihad Azour, le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale au FMI.