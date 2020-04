Coronavirus: près de Paris, Montreuil confiné au rythme du "Festival des balcons"

AFP Video • 08/04/2020 à 14:26

Au 22e jour du confinement, Lucie Mena et Michael Sacchetti, du groupe Belfour, jouent leurs dernières créations devant leurs voisins dans le cadre du "Festival des balcons", une initiative de la Mairie de Montreuil pour animer cette commune à l'Est de Paris et soutenir ses artistes.