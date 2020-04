Coronavirus: plus de 500 morts en un jour au Royaume-Uni

AFP Video • 01/04/2020 à 20:05

SONORE N°1QB9BFLors d'une conférence de presse à Downing Street, le secrétaire d'État britannique chargé du Commerce, de l'Energie et de la Stratégie industrielle Alok Sharma déclare que 563 personnes sont mortes du coronavirus au Royaume-Uni en une seule journée, un nouveau record marquant une nette accélération de la pandémie et portant le nombre de décès à plus de 2 000 dans le pays.