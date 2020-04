Coronavirus: pic d'adoptions d'animaux en Australie

AFP Video • 02/04/2020 à 23:50

Le refuge RSPCA de Sydney accueille des adoptants potentiels et des familles d'accueil alors que le chenil fait face des appels sans précédent de la part des personnes contraintes de rester chez elles pour cause de coronavirus. Chatons, chiots et lapins sont tous exposés dans le refuge. En dépit du durcissement des restrictions, l'organisation envisage la possibilité de livrer les animaux à domicile, car la demande continue d'augmenter.