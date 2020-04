Coronavirus - Philippe à l'Assemblée : Un déconfinement progressif, adapté aux territoires

France 24 • 28/04/2020 à 16:08

Déconfinement mode d'emploi : Le Premier ministre, Edouard Philippe, présente mardi 27 avril devant l'Assemblée les grandes règles à appliquer dans six domaines-clés, écoles, commerces, entreprises, tests et isolement des malades, masques et rassemblements.