Coronavirus: peur et racisme contaminent le quartier asiatique de Paris

AFP Video • 05/02/2020 à 00:40

A Belleville, le second Chinatown de Paris, les restaurants, herboristeries et supermarchés asiatiques sont tous à moitié vide à cause du coronavirus. Même si les six cas français sont à l'isolement à l'hôpital, la peur de l'épidémie fait ressurgir les rumeurs et le racisme.