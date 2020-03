Coronavirus : ""On va vers une augmentation du nombre de cas"

France 24 • 05/03/2020 à 17:47

Toutes les régions françaises de métropole sont désormais touchées par le nouveau coronavirus avec près d'une centaine de nouveaux cas en 24 heures et deux nouveaux décès, selon un dernier bilan confirmant la probabilité d'un passage, tôt ou tard, au stade épidémique. Au total, 377 personnes ont été contaminées sur le territoire français, dont 92 nouveaux cas confirmés, et deux nouveaux décès rapportés qui portent à six le total des personnes décédées depuis l'apparition du virus fin janvier, a indiqué jeudi le ministère de la Santé.