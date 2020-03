Coronavirus/Morbihan : dans une commune touchée, "l'impression d'être en état de guerre"

AFP Video • 03/03/2020 à 09:34

Treize cas de coronavirus ont été détectés dans le Morbihan où tout rassemblement collectif est interdit et où 5.700 élèves sont privés de cours jusqu'au 14 mars. Parmi les communes les plus touchées, celle de Crac'h, 3.400 habitants, où six cas de coronavirus ont été détectés.