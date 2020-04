Coronavirus: Macron s'entretient avec les hôteliers et les restaurateurs

AFP Video • 24/04/2020 à 12:19

Emmanuel Macron s'entretient, en visio-conférence, avec des représentants de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme. La réunion, en présence de plusieurs ministres dont Jean-Yves Le Drian et Bruno Le Maire, vise à étudier les mesures de déconfinement et de soutien à un secteur au bord de l'effondrement.