Coronavirus: lundi, le Conseil scientifique rendra un avis sur la "durée" du confinement (ministre)

AFP Video • 21/03/2020 à 17:26

SONORELe gouvernement a saisi son Conseil scientifique sur la "durée" et "l'étendue" du confinement de la population face à l'épidémie de coronavirus et la réponse sera rendue lundi, indique le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran lors d'un point presse.